Pędził 116 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym, wyprzedził na przejściu. Nagranie

29 punktów karnych dostał za dwa wykroczenia drogowe 32-latek, który w miejscowości Jabłonna (Lubelskie) przekroczył dozwoloną prędkość oraz wyprzedził na przejściu dla pieszych nieoznakowany radiowóz oraz inny samochód. Nagrał go policyjny wideorejestrator. Mężczyzna dostał też 3,5 tysiąca złotych mandatu i stracił prawo jazdy.

29 puntów, do tego 3,5 tysiąca złotych mandatu i strata prawa jazdy

"Odczuł" zmiany w tafyfikatorze

- Największą ilość punktów karnych (15 pkt) otrzymają kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia. Wśród najsurowiej karanych wykroczeń znalazły się m.in. niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy przekroczenie prędkości o więcej niż 70 kilometrów na godzinę - podkreśla Gołębiowski.