Na chwilę zostawił szczeniaka bez opieki, gdy wrócił, już go nie było. Skradzionego psa odzyskali dzielnicowi

Prezydent USA Joe Biden ponownie odwiedzi Polskę. Amerykański przywódca przyleci do Polski 20 lutego, tuż przed pierwszą rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę. - To wynik bardzo obiektywnych uwarunkowań, niekoniecznie bilateralnej polityki - oceniła w TVN24 doktor Agnieszka Bryc. Doktor Małgorzata Bonikowska zwracała uwagę, że "każda taka wizyta to bardzo jasny, polityczny głos".