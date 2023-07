Kulig w lipcu. Jazdę na sankach zakończył na płocie

czytaj dalej

W sześciu województwach wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały już opublikowane. We wtorek przedstawią je szkoły z kolejnych pięciu województw. Do piątku swój los poznają ósmoklasiści z całego kraju. Co powinni teraz zrobić zakwalifikowani i niezakwalifikowani kandydaci?