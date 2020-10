Zięć stał na czatach, żona schowała się za słupem, a teściowa w budzie dla psa. Nocny skok na pietruszkę

Przed godziną 22 na terenie gminy Hrubieszów strażnicy graniczni pełniący służbę na tym terenie dostrzegli na kamerze termowizyjnej osoby biegające po polu i zbierające do worków pietruszkę. Zauważyli, także samochód osobowy, a obok niego mężczyznę. Kiedy podeszli do niego, aby spytać, co tu robi o tak późnej porze, osoby z pola zaczęły uciekać.