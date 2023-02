W budynkach, na chodnikach, na przejściach. Ponad 350 osób podawało sobie książki. "Powstał łańcuch dobrych rąk"  

We wtorek (31 stycznia) zaprosiła mieszkańców do udziału w przenosinach książek.

W akcji wzięło udział ponad 350 osób. Przenieśli około dwa tysiące książek

- Wcześniej, razem z seniorami, wiązaliśmy je po pięć sztuk, tak żeby wszystko sprawniej poszło. Pracowaliśmy pod hasłem "Podaj książkę, podaj książkę. Niech przechodzi z rąk do rąk. Niechaj biegnie, by odnaleźć nowy dom" przerabiając nieco "Pieśń o cegle" śpiewaną przed laty przez Izabelę Trojanowską - opowiada Janiec.

W akcji przenosin pomagali policjanci

O ile do tej pory biblioteka miała do dyspozycji około 200 metrów kwadratowych powierzchni, w nowej siedzibie zajmie około 500-metrowy parter. Cały budynek ma zaś ponad 1,2 tys. metrów kwadratowych. Przed laty należał do Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny du Chateau (rodzina - żyjącego w latach 1908-99 i tworzącego we Francji - polskiego architekta Stefana du Chateau miała związki z Hrubieszowem), która przekazała nieruchomość miastu.