Odpowie za zabójstwo, trafił do aresztu. Policja: podczas awantury ugodził nożem 36-latka

Chociaż w wielu składach brakuje węgla, to surowiec pochodzący z polskich kopalń jest w dużych ilościach sprzedawany za granicę - raportuje Forum Energii. Organizacja wyliczyła, że od stycznia do maja do innych krajów sprzedano prawie trzy miliony ton węgla. Równocześnie rząd zapowiada sprowadzenie do jesieni 4,5 miliona ton węgla z zagranicy.