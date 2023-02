Odpalał ciągnik, pomagała mu żona. "Została przejechana"

Wypadek w miejscowości Hanna (woj. lubelskie). Jak informuje policja, kobieta pomagała mężowi w odpaleniu ciągnika. W pewnym momencie "została przejechana" przez podczepiony do maszyny pojazd. 63-latka trafiła do szpitala. Jej mąż był pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło w sobotę (4 lutego) po godzinie 16 na terenie miejscowości Hanna (powiat włodawski). - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 69-latek poprosił żonę, by pomogła mu odpalić na "zaciąg" ciągnik rolniczy. W trakcie odczepiania przez nią linki holowniczej 69-latek ruszył ciągnikiem do tyłu. Kobieta została przejechana tylnym kołem podczepionego samochodu - relacjonuje asp. szt. Kinga Zamojska-Prystupa z policji we Włodawie.