Zlikwidowali sklep z narkotykami, zatrzymali lekarza, który wystawiał "lewe" recepty

Hajnówka. Policja zalikwidowała internetowy sklep z narkotykami (14.03.2025) Źródło: KPP Hajnówka

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W połowie 2024 roku hajnowscy policjanci wykryli uprawę konopi. W śledztwie trafili na dowody, że w sieci działa internetowy sklep z narkotykami.

Sprzedawca kontaktował się z klientami za pośrednictwem komunikatora internetowego, a następnie wysyłał im zamówione narkotyki do paczkomatów.

Zabezpieczyli u handlarzy ponad 13 kilogramów różnego rodzaju narkotyków (14.03.2025) Źródło: KPP Hajnówka

Zlikwidowali sklep z narkotykami

Po ośmiu miesiącach zbierania informacji o tej działalności, wiosną 2025 roku udało się ustalić osoby zajmujące się takim handlem. W Białymstoku policjanci przeszukali wtedy lokale, gdzie znaleźli ponad 13 kg różnych narkotyków, m.in. amfetaminę, mefedron, marihuanę i inne środki odurzające i substancje psychotropowe. Była tam też kolejna uprawa konopi.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali wówczas 31-letniego obecnie mężczyznę i 27-letnią kobietę. Mężczyzna podejrzany jest o posiadanie i udzielanie (w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Kobiecie śledczy zarzucają posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Wśród narkotyków była m.in. amfetamina, mefedron i marihuana (14.03.2025) Źródło: KPP Hajnówka

Lekarz przyznał się i złożył wyjaśnienia

Jak podała prokuratura w opublikowanym w czwartek komunikacie, w związku z tym śledztwem zatrzymany został w połowie stycznia w Białymstoku również 30-letni lekarz, któremu postawiono zarzuty związane z wystawianiem recept na leki psychotropowe w okresie od kwietnia 2024 do maja 2025 roku. Mowa jest o kilkudziesięciu receptach.

To m.in. zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumencie przez uprawnionego do jego wystawienia funkcjonariusza publicznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej oraz wprowadzania do obrotu substancji psychotropowych. Lekarz przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe oraz zawieszenie wykonywania zawodu.

Opracował Tomasz Mikulicz

OGLĄDAJ: TVN24 HD