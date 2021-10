SG: ze szpitala w Hajnówce "uciekł" 25-letni Syryjczyk. Trafił tam po tym, jak został znaleziony w lesie, z dwuletnią dziewczynką i jej babcią 

Dzięki aktywistom i medykom wolontariuszom do szpitala w Hajnówce (województwo podlaskie) trafiła w niedzielę grupa migrantów. Był wśród nich 25-letni obywatel Syrii. Straż Graniczna poinformowała we wtorek, że dzień wcześniej "uciekł" on ze szpitala. Koordynator SOR-u w Hajnówce oponuje przeciwko używaniu terminu "ucieczka". - Te osoby nie były dozorowane ani przez SG, ani przez policję - podkreśla.

Stan zdrowotny mężczyzny był dobry

SG: mężczyzna "uciekł" ze szpitala, dziecko i jego babcia zostały w placówce

SG prosi o informacje

Straż Graniczna zwróciła się z prośbą do osób, w tym członków różnych organizacji, którzy ujawniają przypadki przebywania cudzoziemców w okolicy objętej stanem wyjątkowym, których pobyt w tym miejscu wskazuje na związek z migracją z Białorusi do Polski o przekazywanie informacji o takich przypadkach. "Przekazywanie takich informacji może przyczynić się w istotny sposób do zapewniania skutecznej ochrony granicy w tym także, co ma istotne znaczenie, przyczyni się do skutecznego wykrywania pomocników w organizowaniu nielegalnej migracji, bo jak informowaliśmy już wcześniej, większość pomocników do organizowania nielegalnej migracji to także cudzoziemcy, którzy czerpią znaczne korzyści finansowe z tego procederu oraz, jak pokazuje praktyka, są to często osoby niebezpieczne. Zatem apelujemy o obywatelską podstawę w tym zakresie" - podkreśliła rzeczniczka SG.