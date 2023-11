Zadzwonił i powiedział, że chce dokończyć odbywanie kary. 23 lata temu nie wrócił z przepustki

czytaj dalej

Australijska policja aresztowała kobietę, która bez zezwolenia wbiegła na płytę lotniska w Canberze, próbując dostać się do samolotu. - Ludzie byli trochę bezradni, wydawało się, że nie wiedzą, co robić, i to było najdziwniejsze - powiedział portalowi Nine News autor nagrania tej sytuacji. Aresztowanej postawiono zarzuty.