Trzy osoby z zarzutami. Policja: Zabrali pieniądze, telefon i powerbank. Grozili nożem, zamknęli w piwnicy

Do 15 lat pozbawienia wolności grozi trzem mieszkańcom Hajnówki (woj. podlaskie), którzy są podejrzani o dokonanie rozboju na 22-latku. Jak informuje policja, napastnicy najpierw zabrali mężczyźnie pieniądze, dwa telefony i powerbank. Potem mieli grozić mu nożem, zamknąć i przetrzymywać w piwnicznym boksie. Podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

W ubiegły czwartek (15 grudnia) policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce otrzymali informację, że w nocy, na terenie miasta doszło do rozboju na 22-latku. Z ustaleń mundurowych wynikało, że mężczyzna wracając do domu został zaczepiony przez trzech nieznajomych.

- Mężczyźni najpierw poprosili o papierosa, a następnie zażądali pieniędzy na piwo. Gdy ten odmówił, zaczęli mu grozić. Kazali iść na pobliskie osiedle, tam straszyli pozbawieniem życia i zabrali pieniądze, które przy sobie posiadał. Swoją ofiarę zaciągnęli do klatki schodowej, gdzie zabrali dwa telefony i powerbank. Następnie sprowadzili pokrzywdzonego do piwnicy, gdzie go dotkliwie pobili i znęcali się nad nim. Jeden z napastników dał mu ostre narzędzie i kazał podciąć żyły - relacjonuje młodszy aspirant Paulina Pawluczuk-Kośko, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce.