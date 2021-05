W kręgu podejrzanych znalazł się przez perfumy. Po 25 latach został skazany za współudział w zbrodni

Do zbrodni doszło 6 kwietnia 1996 roku. Ofiarą była 73-letnia mieszkanka Hajnówki, która została napadnięta, pobita i uduszona we własnym domu. Jej skrępowane kablami ciało znalazła córka.

Od samego początku policja podejrzewała motyw rabunkowy. Sprawcy (śledczy przyjmują bowiem, że nie była to jedna osoba) zakładali, że starsza pani ma w swoim domu dużo pieniędzy. Postępowanie po kilku miesiącach jednak umorzono.

Podejrzanego aresztowano w grudniu 2019 roku

Sąd przyjął, że zbrodnia miała motyw rabunkowy

Według prokuratury, przebieg zdarzeń mógł być taki, że sprawcy chcieli okraść mieszkanie pod nieobecność właścicielki. Ta jednak wróciła do domu i zastała złodziei. Niewykluczone, że znała któregoś z nich i z tego powodu została zamordowana.

Sąd pierwszej instancji zgodził się z oceną prokuratury, że zbrodnia miała motyw rabunkowy. Przyjął, że sprawcy działali z zamiarem ewentualnym zabójstwa, co oznacza, że choć tego nie zakładali z góry, godzili się, iż może do niego dojść. Prokuratura żądała 25 lat pozbawienia wolności.

Okoliczność łagodząca - niekaralność i stabilna sytuacja życiowa

Alibi zostało uznane jako niewiarygodne

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał jednak w mocy poprzedni wyrok. Sędzia Andrzej Czapka przyznał w ustnym uzasadnieniu wyroku, że sprawa miała charakter poszlakowy, poszlaki te łączą się jednak w nierozerwalny łańcuch, który prowadzi do jednego wniosku - że to oskarżony jest współsprawcą tego przestępstwa.

Sędzia wskazał na badanie DNA, jednocześnie wykluczając - na co powoływała się obrona - że mógł to być nie ślad bezpośredni, a tzw. transfer wtórny śladu genetycznego, czyli że został on przeniesiony na sukienkę zmarłej przez inną osobę. Za niewiarygodne uznał też alibi oskarżonego, który w czasie zbrodni miałby być w zupełnie innym miejscu.