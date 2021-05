Zamieszanie wokół Leśnej. Wody Polskie zarzekają się, że nie chcą ingerować w Puszczę Białowieską

Rzeka Leśna Prawa – nazywaną przez miejscowych Leśną – bieg swój zaczyna w okolicach wsi Dubiny, płynie przez Hajnówkę, Puszczę Białowieską, przekracza granice Polski, by już na Białorusi połączyć się z Bugiem.

"Nie tylko zniszczenie całej naturalnej retencji, ale to katastrofa ekologiczna"

"I to w czasach, gdy na terenie Puszczy grożą nam susze, a nie powodzie, ale Wody Polskie funkcjonują najwyraźniej w innej epoce i chcą regularnie utrzymywać rzeki w "dobrym" stanie, nawet na terenie Obszaru Światowego Dziedzictwa UNESCO! Takie udrażnianie to nie tylko zniszczenie całej naturalnej retencji, ale to katastrofa ekologiczna w tak unikatowo cennym przyrodniczo obszarze".- głosi wpis.