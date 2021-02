Uczcili pamięć 79 ofiar oddziału "Burego". "To jest nasz obowiązek"

"To jest nasz obowiązek"

W pacyfikacji, która miała miejsce 75 lat temu, na przełomie stycznia i lutego 1946 roku zginęło 79 osób - prawosławnych mieszkańców pochodzenia białoruskiego ze wsi Zanie, Zaleszany, Końcowizna, Szpaki i Wólka Wygonowska. Wśród zamordowanych były też dzieci. Uroczystości rocznicowe organizuje od 2018 roku grupa lokalnych społeczników i mieszkańców, by upamiętniać ofiary oddziału "Burego", które zginęły - "za narodowość i wyznanie". Organizatorzy nie godzą się na to, by zamiast ofiar czcić pamięć Romualda Rajsa "Burego". A to właśnie między innymi jego postać jest upamiętniana przez środowiska narodowców w trakcie corocznego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jaki przechodzi ulicami Hajnówki. - Trzeba jasno i otwarcie mówić, że "Bury" to nie jest bohater. To jest zbrodniarz, który dokonał okropnych mordów na dzieciach i na mieszkańcach tych ziem. To jest nasz obowiązek, by uczcić godnie tych, którzy zginęli - mówiła jedna z kobiet biorących udział w sobotnich uroczystościach. A kolejny z uczestników zgromadzenia podkreślał: - Wszystkim ofiarom to się od nas należy. Żebyśmy chociaż w taki sposób bronili pamięci tych osób.