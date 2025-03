Uciekając zderzyła się z innym autem, dachowała. Policja: była pod wpływem narkotyków

"Podjęły próbę zatrzymania samochodu do kontroli. Pomimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kobieta zignorowała polecenia do zatrzymania się i gwałtownie przyspieszyła, kontynuując jazdę w kierunku centrum miasta" – czytamy w policyjnym komunikacie.

Wymusiła pierwszeństwo, zderzyła się z innym autem

Przyznała się, że brała tego dnia narkotyki

Mieszkanka Hajnówki odpowie teraz za kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu, jazdę pod wpływem narkotyków, posiadanie narkotyków oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Za kierowanie pojazdem pomimo zakazu oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do pięciu lat pozbawiania wolności, natomiast za posiadanie narkotyków oraz kierowanie pojazdem pod ich wpływem do trzech lat. 37-latki nie ominie również odpowiedzialność za spowodowanie kolizji drogowej.