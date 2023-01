W lesie przy granicy znaleziono dwa ciała i szczątki trzeciej osoby. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta prokuraturę i SG

Zastępca RPO: potrzebne są nowe rozwiązania systemowe

- Każde państwo, także Polska ma prawo do prowadzenia własnej polityki migracyjnej. Każde państwo może być mniej lub bardziej otwarte, ale to co leży w obszarze tej swobody to nie jest kwestia poszanowania praw człowieka. Poszanowanie praw człowieka, poszanowanie prawa każdego do wolności od głodu, strachu, prześladowania, wolność od tortur, to nie są rzeczy negocjowalne, to nie są rzeczy, które leżą w zakresie swobody polityki państwa - mówił Brzozowski.