Odwozili zagubioną kobietę, zauważyli dym. Uratowali mężczyznę

Zagubiona 79-latka krążyła wokół przystanku w Hajnówce (Podlasie), ale nie wsiadała do żadnego autobusu. Gdy wezwani na miejsce policjanci odwieźli ją do domu, zauważyli, że z budynku wydobywa się dym. Wbiegli do środka i wynieśli 62-latka, który chociaż był przytomny, to majaczył. Po chwili odzyskał świadomość. Jak się okazało, przyczyną zadymienia był piec-koza, który nie był podłączony do komina.