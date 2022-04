Czołowe zderzenie dwóch aut, nie żyje jedna osoba. "Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi"

czytaj dalej

Kierowca samochodu dostawczego wjechał z impetem na most w miejscowości Dzierzgonka (Warmińsko-Mazurskie), uderzył w barierki i niewiele brakowało, by zderzył się czołowo z autem osobowym. Gdy zatrzymała go policja, był pijany. 65-latek dostał pięć tysięcy złotych mandatu i grozi mu do dwóch lat więzienia. Jego "wyczyny" za kierownicą zarejestrowały dwie kamery.