Białystok Zaginęła aktywistka, jej telefon jest nieaktywny. Może poruszać się charakterystycznym autem Oprac. Martyna Sokołowska |

Do zdarzenia doszło w Gródku (Podlaskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP Sokółka

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Kaja Kojder Demska ostatni raz była widziana 29 czerwca około godziny 13 w Piłatowszczyźnie skąd oddaliła się w nieznanym kierunku srebrnym fiatem punto.

Rysopis zaginionej Kai Kojder Demskiej

Zaginiona to Kaja Kojder Demska, mieszkanka gminy Krynki. Ma około 165 centymetrów wzrostu, brązowe włosy sięgające za ucho i nosi okulary korekcyjne. W dniu zaginięcia była ubrana w ciemną sukienkę i ciemne buty sportowe, miała przy sobie czarną nerkę zapinaną w pasie. Kobieta ma dwa kolorowe tatuaże o motywach roślinnych - jeden na lewym obojczyku, drugi na ramieniu.

Zaginiona Kaja Kojder-Demska Źródło zdjęcia: KPP Sokółka

Informacja o zaginięciu kobiety opublikowano także na Facebook'u Fundacji Bezkres, w której Kaja Kojder-Demska działa.

W komunikacie podano, że Kaja 29 czerwca około godziny 12.30 wyjechała z miejsca zamieszkania srebrnym fiatem punto o numerze rejestracyjnym FZ6628V. Samochód ma niesprawny tłumik i porusza się z charakterystycznie głośnym dźwiękiem. Kobieta ubrana była w luźną, czarną sukienkę. Po raz ostatni widziano ją tego samego dnia, tuż przed godziną 13, w sklepie w Gródku w powiecie białostockim. Miała przy sobie telefon komórkowy, który obecnie jest nieaktywny.

Apel policji

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z policją - pod numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.

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