Wojsko szuka żołnierza, który zaginął na granicy

Komunikat ten pokrywa się z oświadczeniem, które do Polskiej Agencji Prasowej wysłało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

O godzinie 12.20 do sprawy odniósł się minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. "Nigdy nie powinien zostać skierowany do służby na granicę. Zażądałem wyjaśnień, kto za to odpowiada" - napisał na Twitterze.