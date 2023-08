Cudzoziemcy przechodzą przez zaporę na granicy. Straż graniczna pokazuje nagrania

Cudzoziemcy cały czas są ściągani pod granicę polską przez służby białoruskie, które próbują utworzyć szlak nielegalnej migracji przez Polskę - informuje straż graniczna i pokazuje nagranie, na którym widać, jak cudzoziemcy pokonują zaporę na granicy polsko-białoruskiej. Wszystko to na oczach mundurowych, którzy ruszają w kierunku uciekających osób. To kolejne takie nagranie pokazane przez strażników granicznych.

Nagranie umieszczono na profilu straży granicznej na platformie X (dawniej Twitter) 26 sierpnia. Widać na nim, jak przez zaporę przechodzi najpierw jedna osoba i ucieka do przygranicznego lasu. Zaraz za nią na płocie pojawia się kolejna osoba, również jej udaje się sforsować zaporę. I ona wbiega do lasu. Robi to na oczach mundurowych. Ci ruszają w kierunku uciekinierów. Po chwili nadjeżdża też pojazd straży granicznej. "Funkcjonariusze SG dzięki perymetrii mają informacje o wszystkich próbach, mogą szybko i skutecznie reagować" - podała straż graniczna w mediach społecznościowych.

SG: polskie patrole działają skutecznie m.in. dzięki elektronicznemu monitoringowi

Zatrzymania na granicy

Straż Graniczna podała, że we wtorek (29 sierpnia) 73 osoby próbowały dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski.

Zapora na granicy

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.