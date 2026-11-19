Białystok Włamał się na plebanię, okradł kościół. A potem groził ojcu i strzelał z wiatrówki do policjantów Oprac. Tomasz Mikulicz |

Grajewo Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Proboszcz powiadomił o włamaniu do budynku parafii. Złodzieje wyłamali drzwiczki metalowej skrzynki i zabrali z niej pęk kluczy do pomieszczeń domu parafialnego. Następnie weszli do kościoła, skąd ukradli sprzęt muzyczny.

"Policjanci ustalili tożsamość obu sprawców. Jeden z nich, 39-letni mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży. Zatrzymanie drugiego sprawcy to tylko kwestia czasu" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Zaczął strzelać do policjantów

Dwa dni później do patrolujących miasto funkcjonariuszy podbiegł senior i powiedział, że został zaatakowany przez własnego syna. Policjanci zauważyli tego samego 39-latka, którego zatrzymali za włamanie do kościoła. Teraz trzymał w ręku przedmiot przypominający broń.

"Jak się później okazało, była to wiatrówka. Pomimo wydawanych poleceń 39-latek nie chciał jej odłożyć. W pewnym momencie oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy. Później odrzucił wiatrówkę i próbował uciekać. Został zatrzymany. Żaden z mundurowych nie odniósł obrażeń" – informuje policja.

Grozi mu do 10 lat więzienia

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania obrażeń ciała, kierowania gróźb karalnych wobec ojca, znieważenia funkcjonariuszy oraz stosowania przemocy lub groźby w celu zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych. Został wobec niego zastosowany środek karny w postaci dozoru policyjnego.

39-latek ma również zakaz kontaktowania się z ojcem i zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 50 metrów, a także zakaz przebywania na terenie jego posesji. Ponadto został zobowiązany do opuszczenia wspólnie zajmowanego z ojcem mieszkania. Nie może też opuszczać kraju. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.