Włamał się na plebanię, okradł kościół. A potem groził ojcu i strzelał z wiatrówki do policjantów
Proboszcz powiadomił o włamaniu do budynku parafii. Złodzieje wyłamali drzwiczki metalowej skrzynki i zabrali z niej pęk kluczy do pomieszczeń domu parafialnego. Następnie weszli do kościoła, skąd ukradli sprzęt muzyczny.
"Policjanci ustalili tożsamość obu sprawców. Jeden z nich, 39-letni mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży. Zatrzymanie drugiego sprawcy to tylko kwestia czasu" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
Zaczął strzelać do policjantów
Dwa dni później do patrolujących miasto funkcjonariuszy podbiegł senior i powiedział, że został zaatakowany przez własnego syna. Policjanci zauważyli tego samego 39-latka, którego zatrzymali za włamanie do kościoła. Teraz trzymał w ręku przedmiot przypominający broń.
"Jak się później okazało, była to wiatrówka. Pomimo wydawanych poleceń 39-latek nie chciał jej odłożyć. W pewnym momencie oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy. Później odrzucił wiatrówkę i próbował uciekać. Został zatrzymany. Żaden z mundurowych nie odniósł obrażeń" – informuje policja.
Grozi mu do 10 lat więzienia
Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania obrażeń ciała, kierowania gróźb karalnych wobec ojca, znieważenia funkcjonariuszy oraz stosowania przemocy lub groźby w celu zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych. Został wobec niego zastosowany środek karny w postaci dozoru policyjnego.
39-latek ma również zakaz kontaktowania się z ojcem i zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 50 metrów, a także zakaz przebywania na terenie jego posesji. Ponadto został zobowiązany do opuszczenia wspólnie zajmowanego z ojcem mieszkania. Nie może też opuszczać kraju. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.