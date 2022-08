Taksówkarz przyjął zlecenie od 10-latki i wiózł ją na drugi koniec Polski. "Powinien zawiadomić policję" 

W poniedziałek 10-letnia dziewczynka z Grajewa wyszła z domu pod nieobecność swoich rodziców. Zabrała sporą sumę pieniędzy i zamówiła taksówkę. Poprosiła o kurs do Sosnowca, czyli miasta oddalonego o ponad 500 kilometrów. Stwierdziła, że wybiera się do rodziny. Taksówkarz miał wątpliwości, więc zapytał o rodziców 10-latki. Ta oświadczyła, że rodzice są w pracy i nie mają możliwości odebrania telefonu. Mężczyzna uwierzył dziecku i przyjął zlecenie.

Taksówkarz przyjął kurs z Grajewa do Sosnowca. To ponad 500 kilometrów

Policja zatrzymała kierowcę gdy był już w województwie łódzkim

Dziewczynka wróciła do domu. Jako że w rzeczywistości nie miała żadnej rodziny w Sosnowcu, oświadczyła policjantom że wybrała się akurat do tego miasta, bo za - pośrednictwem komunikatora internetowego - poznała mieszkającą właśnie tam koleżankę.

Policja sprawdza, kto kontaktował się z dziewczynką przez internet

Powiadomić policję, ewentualnie odwieźć do domu

Taksówkarz: nie mieści mi się to wszystko w głowie

– To aż trudne do wyobrażenia, że uwierzył w historię o tym, że rodzice są w pracy i nie mogą odebrać telefonu. A co by było, gdyby w Sosnowcu nie czekała na nią żadna koleżanka? Poza tym, jak można bez opieki żadnej osoby dorosłej wieźć 10-letnie dziecko przez pół Polski? Nie mieści mi się to wszystko w głowie – mówi.