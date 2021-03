Ordynator wygrał walkę o życie, teraz apeluje: każdy, kto się nie zaszczepi, może być zagrożeniem

Chorował na COVID-19 tak ciężko, że już nawet respirator mu nie pomagał. Był w śpiączce, życie uratowali mu lekarze ze szpitala MSWiA z Warszawy, a mieszkańcy Grajewa oddawali dla niego krew. Ordynator oddziału zakaźnego szpitala w Grajewie dr Józef Zawrotny wrócił do pracy. Teraz apeluje, by się szczepić.

Doktor Józef Zawrotny był w śpiączce. Wrócił już do pracy

Drugie życie i apel o szczepienie się

Później jego stan szybko się jednak pogorszył. Przez dwa tygodnie leżał w śpiączce. Uratowali go lekarze ze szpitala MSWiA z Warszawy, którzy podłączyć go do sztucznego płucoserca.