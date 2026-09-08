Podlaskie 20-latek ugodzony nożem podczas bójki. Policja zatrzymała sześć osób Tomasz Mikulicz |

Grajewo. Bójka w centrum miasta. 20-latek trafił w ciężkim stanie do szpitala. Zatrzymali sześć osób Źródło wideo: KPP Grajewo Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W nocy z wtorku na środę (2 września) do jednego z mieszkań w Grajewie wszedł zakrwawiony mężczyzna. Nie był w stanie powiedzieć, co się wydarzyło. Karetka zabrała go do szpitala.

Policja ustaliła, że 20-latek brał udział w bójce, do której doszło pomiędzy grupą mężczyzn. Wszystko działo się przed blokiem na osiedlu Tysiąclecia przy jednej z głównych ulic miasta.

Bójka i atak nożem w Grajewie

Uczestnicy wzajemnie zadawali sobie ciosy, a potem rozbiegli się w różnych kierunkach.

Z informacji uzyskanych od młodszego inspektora Tomasza Krupy, rzecznika podlaskiej policji, oraz prokurator Doroty Leszczyńskiej, rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Łomży, wynika że 20-latek został ugodzony nożem i w ciężkim stanie, z ranami tułowia, trafił do szpitala.

Sześć osób zatrzymanych po bójce w Grajewie

Następnego dnia policja zatrzymała czterech podejrzanych, a dzień później dwóch kolejnych. Jak informuje prokurator Leszczyńska wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w bójce, której następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu, za co grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec czterech z podejrzanych sąd zastosował trzymiesięczny areszt, z tym że w przypadku jednego areszt może zostać zamieniony na poręcznie majątkowe pod warunkiem wpłaty 15 tys. zł w terminie 21 dni.

Natomiast wobec dwóch pozostałych mężczyzn zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do innych podejrzanych.