"Wagę zawyżał beczkami z wodą", w ten sposób zniknęło 700 kilogramów cukru

Czterolatek sam wyszedł z przedszkola i poszedł na zakupy do pobliskiego marketu. Zauważył go pracownik ochrony. Chłopiec pchał koszyk z zakupami, co zarejestrowały też kamery monitoringu. Maluch wypełnił go słodyczami i zabawkami. Powiadomieni o sytuacji policjanci chwilę wcześniej dostali też zgłoszenie z przedszkola o zaginięciu dziecka.