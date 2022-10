Zastrzelił wiewiórkę. Powiedział, że kradła mu orzechy. W domu 82-latka znaleziono broń i amunicję 

czytaj dalej

Gdyby Izrael zdecydował się zaangażować w wojnę w Ukrainie, to w dużym stopniu pomogłoby to Ukrainie, dlatego że Izrael należy do technologicznie najbardziej zaawansowanych państw na świecie - powiedział we Wstajesz i Wiesz" w TVN24 emerytowany generał Bogusław Pacek. Jego zdaniem "Izrael odegrałby bardzo ważną rolę" w konflikcie. Dodał jednak, że "na razie trzeba poczekać".