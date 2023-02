Policja: przyjechał autem na włamanie. "Ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów"

Policjanci zatrzymali w gminie Terespol (woj. lubelskie) 32-latka podejrzanego o włamanie do pomieszczeń gospodarczych na terenie składu opału i kradzież elektronarzędzi oraz przewodów elektrycznych. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna przyjechał tam autem, mimo że ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Pod koniec ubiegłego tygodnia policja otrzymała zgłoszenie o włamaniu do pomieszczeń gospodarczych na terenie składu opału w gminie Terespol. Łupem sprawcy padły elektronarzędzia i przewody elektryczne.

"Sprawą zajęli się kryminalni, którzy ustalili personalia mężczyzny podejrzanego o ten czyn. Okazało się, że jest to 32-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia" – pisze w komunikacie komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

W aucie 32-latka policjanci ujawnili część skradzionych przedmiotów, a przy nim woreczki z narkotykami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że była to marihuana i amfetamina.

Ustalili, że część przedmiotów sprzedał na skupie złomu

"Z informacji policjantów wynikało, że nie są to jedyne czyny, o które mężczyzna jest podejrzany. Odpowiadał będzie też za kradzież, do której doszło w połowie ubiegłego roku na terenie tej samej firmy, a także włamanie do koparki i kradzież oleju napędowego" – zaznacza policjantka.