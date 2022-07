Przez 10 miesięcy mieszkała ze zmarłą matką i pobierała za nią rentę. Przed sądem nie stanie

czytaj dalej

Izrael ma "moralny obowiązek", by przygotować odpowiedź na irański program nuklearny - powiedział szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela (IDF) Aviv Kohavi, cytowany przez portal "The Times of Israel". Oświadczenie to nastąpiło kilka godzin po tym, jak doradca najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajotollaha Alego Chameneiego, Kamal Charrazi powiedział, że Iran ma techniczne zdolności do wyprodukowania broni nuklearnej.