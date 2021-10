Szczebrzeszyn. Złodziej włamał się do domu, zgubił tam telefon komórkowy. "Wypadł mu z kieszeni w czasie plądrowania" 

Gdy policjanci przyjechali na miejsce włamania na terenie gminy Szczebrzeszyn (województwo lubelskie), zauważyli że na podłodze jednego z pomieszczeń leży telefon komórkowy. Okazało się, że nie należy on do właściciela domu, ale do włamywacza.

Nie zauważył, że wypadł mu z kieszeni telefon

- Pokrzywdzony nie był jego właścicielem. Mundurowi sprawdzili, że należy on do 31-latka z gminy Szczebrzeszyn. Miejscowi policjanci dotarli do 31-latka i ustalili, że to właśnie on włamał się do domu pokrzywdzonego. Telefon wypadł podejrzanemu z kieszeni w czasie plądrowania domu. Mężczyzna nie zauważył tego, zabrał pieniądze i opuścił mieszkanie – relacjonuje policjantka.