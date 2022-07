Nietypowy przedmiot w pobliżu rzeki. Okazało się, że to topór sprzed tysięcy lat

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie zgłosił się Jakub Błędowski, pracownik Nadleśnictwa Garwolin, który w gminie Stężyca znalazł niezwykły przedmiot.

Niewielkie uszkodzenia

Na takie znaleziska można natrafić jedynie na terenach podmokłych

- Mimo prawdopodobnie powszechnego wykorzystywania tego rodzaju surowca w społecznościach pradziejowych, większość z wyprodukowanych przez nich narzędzi i broni nie zachowała się jednak do naszych czasów. Materiał organiczny ulegał stosunkowo szybkiemu rozkładowi. Stąd też jedynie na terenach podmokłych, torfowych można jeszcze natrafić na tego typu znaleziska - wyjaśnia Kopciowski.

Wcześniej niedaleko dokonano podobnego znaleziska. "Niezwykle interesujący fakt"

Zaznacza, że w przypadku ziem polskich takie przedmioty stanowią niewielki odsetek w stosunku do liczebności innych kategorii zabytków, np. krzemieni czy ceramiki.

Takie znaleziska to rzadkość

Takie znaleziska to rzadkość Jakub Błędowski

- Najczęściej są to tak zwane znaleziska luźne, które odkryte zostają przypadkowo, tak jak przekazany do nas egzemplarz. Niezwykle interesujący jest więc fakt, że obecne znalezisko miało miejsce w niedalekim sąsiedztwie poprzedniego - z końca 2020 roku, kiedy to na terenie tej samej gminy również znaleziono podobny topór - podkreśla nasz rozmówca.