"Państwo jest wspólnotą wszystkich obywateli RP". Uchylenie uchwał anty-LGBT jest już prawomocne

Sąd: naruszenie godności, czci i dobrego imienia określonej grupy mieszkańców

Prokuratura: wyrok WSA w Lublinie obarczony był naruszeniem prawa

Sędzia Masternak–Kubiak wskazała jednak, że w ocenie NSA skargi kasacyjne nie mają usprawiedliwionych podstaw. Jak dodała "to konstytucja sądom administracyjnym przydaje prawo do orzekania o zgodności z ustawami uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego".

Sąd przypomniał, że nikt nie może być w Polsce dyskryminowany

Według NSA, uchwała Rady Gminy Serniki była "aktem władczym". "Świadczą o tym fragmenty, w których Rada Gminy stwierdza na przykład "zrobimy wszystko, aby do szkół nie miały dostępu osoby zainteresowane wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów WHO ".

- Państwo jest wspólnotą wszystkich obywateli RP. Wszyscy oni muszą posiadać takie same prawa osobiste, polityczne i socjalne oraz takie same obowiązki wobec państwa. Nikt w RP nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Władze publiczne zobowiązane są do ochrony praw obywateli, w szczególności tych należących do różnego rodzaju mniejszości – zaznaczyła sędzia.