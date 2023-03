"Groził listonoszce i celował do niej z wiatrówek"

czytaj dalej

Trzej policjanci, którzy strzelali do 39-letniego mężczyzny w Poznaniu, na co dzień są przewodnikami psów w oddziale prewencji zajmującym się zabezpieczeniem meczów piłkarskich. "Gazeta Wyborcza" opublikowała nagrania z monitoringu, na których widać, jak przez niemal pół minuty funkcjonariusze 17 razy strzelali z bliska do chorego na schizofrenię mężczyzny. Pięć strzałów okazało się celnych.