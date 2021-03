Pogryzł dziecko, atakował dorosłych, sam był poraniony. Schwytali koziołka, wróci do lasu

Do prowadzonego przez to stowarzyszenie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Skrzynicach Drugich (woj. lubelskie) trafił samiec sarny odłowiony w środę (24 marca) w pobliżu jednej z miejscowości w gminie Puławy.

"Dowiedzieliśmy się od mieszkańców, że nad zwierzęciem znęcało się wiele osób"

"Podobno małego koziołka znalazł na swojej łące jeden z mieszkańców wsi"

- Nie chcę oczywiście nikogo usprawiedliwiać, ale mogło być tak, że koziołek naderwał ucho przez to, że zaplątał się w jakąś siatkę. Mógł też zostać zaatakowany chociażby przez psa. Z drugiej strony, choć o rzucaniu zwierzęciem o kostkę brukową nie słyszałem, to wiem że mieszkańcy próbowali je odganiać, bo stawało się coraz bardziej agresywne – podkreśla.

Dodaje, że podobno małego koziołka znalazł na swojej łące jeden z mieszkańców wsi. - Zabrał go do siebie i zaczął dokarmiać, sądząc że zwierzę zostało pozostawione przez matkę. Może nie zdawał sobie sprawy, że sarny na czas żerowania zostawiają nieraz swoje młode w trawie. Tak czy owak, koziołek z czasem bardzo się oswoił. Podchodził pod obejścia innych mieszkańców, którzy również zaczęli go dokarmiać. W pewnym momencie zrobił się na tyle śmiały, że nie czekał, aż ktoś coś mu coś da, ale zaczął sam wymuszać pożywienie – opowiada Michał Kramarczyk.

"Postaramy się wywieźć go z dala od siedzib ludzkich"

Natomiast Lena Grusiecka podkreśla, że kozły mają to do siebie, że na pewnym etapie rozwoju stają się bardziej temperamentne.

- Na pewno nie należy próbować się z nim zaprzyjaźnić. My też tego nie robimy. Jeśli będzie gotowy do tego, aby wypuścić go na wolność, postaramy się wywieźć go z dala od siedzib ludzkich. Miejsce dzikiego zwierzęcia jest w lesie – mówi Lena Grusiecka.