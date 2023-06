Czteroletni chłopiec wyrwał się mamie i wbiegł pod koła auta. Śmigłowiec zabrał go do szpitala

czytaj dalej

Umowa została podpisana, Prawo i Sprawiedliwość tak czy inaczej dołoży się do miejskiego programu in vitro - w taki sposób do informacji o konwencji PiS odwołanej w Łodzi, a przeniesionej do Wrocławia odniosła się Hanna Zdanowska. Prezydent Łodzi wyjaśniła, że partia Jarosława Kaczyńskiego będzie musiała zapłacić kary umowne. Ani ona, ani kierownictwo Atlas Areny nie ujawniają, jak wysokie będą to kwoty.