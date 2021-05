90-letnia kobieta nie żyje, jej wnukowi grozi dożywocie

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czwartek (6 maja) nad ranem na terenie gminy Obsza w powiecie biłgorajskim w woj. lubelskim. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że to 26-letni mężczyzna zaatakował swoją babcię. Nieprzytomna kobieta, z obrażeniami wskazującymi na pobicie, w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala, tam zmarła – mówi sierżant sztabowy Joanna Pilarska z lubelskiej policji.