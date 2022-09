Najpierw mieli żądać spłaty długu. Policja: później pobili i zabrali samochód

Dwaj mężczyźni podejrzani są o to że w gminie Nurzec-Stacja (Podlaskie) weszli na posesję 33-latka i zażądali spłaty długu, a gdy ten odmówił pobili go i zmuszali do podpisania umowy sprzedaży auta. Jak informuje policja, kiedy im się to nie udało, mieli odebrać swojej ofierze kluczyki i odjechać. Obaj byli pijani. Odpowiedzą za kradzież rozbójniczą.