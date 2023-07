Usłyszeli wołanie o pomoc, zauważyli trzymającego się trzcin 17-latka. Jego wujka nie udało się uratować

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 514 dni. Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej", wypowiadając się o ukraińskiej kontrofensywie ocenił, że Ukraińcy na froncie "konsekwentnie kontynuują próby wgryzania się w rosyjskie linie obrony, ale będzie to żmudny i zapewne długotrwały proces". - To gra na wycieńczenie przeciwnika i oczekiwanie na jego kryzys - stwierdził. W najnowszej analizie amerykański Instytut Badan nad Wojną nawiązał do zatrzymania w Rosji byłego funkcjonariusza FSB, skrajnego nacjonalisty Igora Girkina, pisząc, że "może być to publicznym przejawem zmiany stosunku sił we frakcjach na Kremlu". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.