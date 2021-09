Miał pobić kierowcę i ukraść mu samochód. Auto porzucił w lesie

22-latkowi grozi do 12 lat więzienia. Mężczyzna miał pobić kierowcę bmw, a następnie ukraść mu samochód. Zarzuty usłyszały też cztery inne osoby, które - jak informuje policja - wymontowały z ukradzionego auta wszystko, co dało się sprzedać. Zdezelowany pojazd znaleziono w lesie.

Wszystko działo się w nocy z soboty na niedzielę (28-29 sierpnia) na terenie gminy Nałęczów (woj. lubelskie). - Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że sprawca uderzając go kilkakrotnie pięścią w twarz, zmusił go do opuszczenia pojazdu marki bmw, zabrał mu kluczyki i odjechał – mówi podkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.