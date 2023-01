Bracia z zarzutami kłusownictwa. Młodszy zakładał w lesie wnyki, starszy porcjował schwytaną zwierzynę

Zarzut kłusownictwa usłyszało dwóch mężczyzn w wieku 38 i 48 lat. Według ustaleń mundurowych młodszy miał zakładać wnyki w lesie. Swoje zdobycze zanosił do domu, a następnie razem ze starszym bratem porcjował na kawałki i umieszczał w zamrażalniku. Mężczyznom grozi im za to do pięciu lat więzienia.