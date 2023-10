Wyrok dla 72-latka za zabicie znajomego. Mimo podeszłego wieku sąd podwyższył mu karę

czytaj dalej

Chociaż Matthew Perry znany był głównie z roli Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele", nie chciał, by po śmierci wspominano go jedynie z tego powodu. W jednym z wywiadów zdradził, że chciał, by zapamiętano go jako człowieka, który pomagał osobom zmagającym się z uzależnieniami.