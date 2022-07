Jechał na rowerze, zaatakowały go psy. 48-latek nie żyje

czytaj dalej

Jedno z najstraszniejszych wezwań w karierze - tak policjanci z Fogelsville w Pensylwanii ocenili zdarzenie, do którego doszło w ostatnią środę. Funkcjonariusze zostali wezwani do domu, w którym znaleźli 28-latka duszonego przez trzymanego w domu około 5-metrowego węża. Jak informuje w poniedziałek CNN, zwierzę zostało zastrzelone, a jego właściciel trafił do szpitala.