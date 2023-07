Rozbili bimbrownię na poddaszu "Tłumaczył, że potrzebuje alkoholu do rozliczeń z pracownikami"

W pokoju doniczka, a w niej prawdopodobnie konopie indyjskie. Na poddaszu zaś bimbrownia. To wszystko odkryli policjanci gdy weszli na teren jednej z posesji w gminie Grajewo (woj. podlaskie). 26-latek powiedział mundurowym, że potrzebował alkoholu do rozliczeń z pracownikami. Po co mu konopie? – nie potrafił wytłumaczyć.