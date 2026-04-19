Białystok Traktorzysta na podwójnym gazie. Policja: blisko trzy promile alkoholu w organizmie

Gmina Grabowo, powiat kolneński (Podlaskie) Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z drogówki zatrzymali na terenie gminy Grabowo ciągnik rolniczy. Za kierownicą pojazdu siedział 43-letni mieszkaniec powiatu piskiego. Mężczyzna był pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie.

"Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 43-latek ma cofnięte uprawnienia kategorii B,C, T oraz sądowy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Jechał pijany ciągnikiem Źródło: KPP Kolno

Do pięciu lat więzienia

Funkcjonariusze zatrzymali też dowody rejestracyjne ciągnika oraz, podczepionej do niego, przyczepy. Oba pojazdy nie miały aktualnych badań, a ich stan techniczny nie był bez zarzutu.

Za złamanie sądowego zakazu oraz jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: "Loża prasowa" w TVN24