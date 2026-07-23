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Białystok

Czyny pedofilskie wobec kilkuletniej dziewczynki. 41-latek zatrzymany, apel śledczych

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Policja zatrzymała 41-latka (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
41-latek z powiatu hajnowskiego miał dopuścić się w stosunku do kilkuletniej dziewczynki czynów pedofilskich. Zatrzymali go policjanci. Śledczy ustalili, że mógł on dopuścić się podobnych czynów w stosunku do innych małoletnich.

Mężczyznę zatrzymano na podstawie postanowienia wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Hajnówce, która prowadzi sprawę.

Z ustaleń śledztwa wynika, że 41-letni mieszkaniec powiatu hajnowskiego latem zeszłego roku dopuścił się czynu pedofilskiego w stosunku do kilkuletniej dziewczynki.

Policja: mógł dopuścić się podobnych czynów też wobec innych osób

"Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu dopuszczenia się wobec małoletniej poniżej lat 15 innej czynności seksualnej" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Hajnówce.

Śledczy ustalili też, że mężczyzna na przestrzeni ostatnich lat mógł dopuścić się podobnych czynów w stosunku do innych małoletnich, a do zdarzeń mogło dochodzić na terenie gminy Dubicze Cerkiewne. Dlatego policja apeluje o zgłaszanie się osób, które mogą mieć więcej informacji na ten temat.

Można kontaktować się z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce pod numerem telefonu: 47-712-62-32 lub z Prokuraturą Rejonową w Hajnówce pod numerem telefonu: 85-656-53-88. 

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Źródło: PAP
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Tagi:
PolicjaPodlaskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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