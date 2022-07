Miał w podłodze dziurę w ziemi. Schował się tam przed policją. "Był przekonany, że nikt go nie znajdzie. A jednak mylił się" 

czytaj dalej

Fundusze z Krajowego Planu Odbudowy to nie są tak wielkie pieniądze w skali środków, które wpływają do Polski z budżetu unijnego - powiedział w zeszłym tygodniu w Sokółce (woj. podlaskie) europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Środki te porównał do 20 groszy leżących na ulicy, po które "należy się pochylić i je podnieść". W rozmowie z Wirtualną Polską polityk stwierdził, że "mamy prawo, by zwrócić się do TSUE ze skargą na bezczynność Komisji Europejskiej".