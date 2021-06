Rzucił się z nożem na byłą partnerkę, zadał jedenaście ciosów. Prawomocny wyrok

Kobieta przeżyła, bo broniła się przed atakiem. A także dzięki interwencji jej dorosłych dzieci, które udzieliły matce pierwszej pomocy. Zaatakował ją były partner, który miał zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż sto metrów. Mężczyzna ma spędzić w więzieniu 15 lat. Sąd apelacyjny nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących.

Do tych tragicznych zdarzeń doszło nocą 13 października 2019 roku w jednej z miejscowości w gminie Dobre Miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Mężczyzna, który niedługo wcześniej opuścił areszt, przyszedł z wizytą do byłej partnerki. Nie mógł się do nie zbliżać na odległość mniejszą niż sto metrów, bo miał orzeczony zakaz związany ze sprawą znęcania się i nękania.