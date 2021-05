Po 12 latach ma stanąć przed sądem za włamanie i kradzież 100 złotych

Policja zatrzymała 30-latka, który w 2009 roku miał włamać się do domu jednorodzinnego i ukraść 100 zł. Mężczyźnie grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Sprawę udało się rozwikłać dzięki nowoczesnym technikom policyjnym.

Był kwiecień 2009 roku. Ktoś wyłamał zamek w drzwiach do jednego z domów jednorodzinnych na terenie gminy Brańsk (woj. podlasie) i zabrał z szafy w pokoju 100 złotych. Zebrany wtedy materiał dowodowy nie dał podstaw do wyjaśnienia sprawy. Stało się to dopiero teraz, w wyniku współpracy policjantów z Bielska Podlaskiego z podlaskim laboratorium kryminalistycznym.