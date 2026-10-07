Białystok Jechał hulajnogą po łące, nie zauważył drutu kolczastego. Wywrócił się. Za nim jechał zięć Oprac. Tomasz Mikulicz |

Niebezpieczne zachowania użytkowników hulajnóg (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: KPP w Piasecznie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ze zgłoszenia wynikało, że w gminie Białaszewo mężczyzna poruszający się hulajnogą elektryczną wjechał w drut kolczasty. Na miejscu policjanci ustalili, że mężczyzna najpierw jeździł po łące, a potem chciał wyjechać na ulicę.

Nie zauważył jednak rozwieszonego wzdłuż drogi drutu kolczastego. Wywrócił się i upadł na jezdnię.

Nie zauważył drutu kolczastego (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Trafił nieprzytomny do szpitala

- Na drugiej hulajnodze jechał za nim zięć. Zatrzymał kierowcę nadjeżdżającego samochodu i poprosił go o wezwanie pomocy. Nieprzytomny 52-latek trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – mówi sierż. sztab. Agata Iwanowicz z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Mundurowi ustalili, że mężczyzna wcześniej spożywał alkohol. Pobrano mu krew do badań. Trwa ustalanie zakres jego odpowiedzialności.

"Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że alkohol i kierowanie jakimkolwiek pojazdem to wyjątkowo niebezpieczne połączenia. Nawet krótka przejażdżka po alkoholu może zakończyć się poważnym wypadkiem"– czytamy w policyjnym komunikacie.