Do Polski nadciągają potężne ulewy. Najgorzej będzie na południu i południowym zachodzie kraju, gdzie w ciągu trzech dób może spaść tyle deszczu, ile pada zwykle przez pół roku. Służby i meteorolodzy ostrzegają przed powodziami. - Osoby, które mieszkają nad rzekami, w takich miejscach, gdzie opady powodują podtopienia, proszę, by już się na to przygotowały - apelował we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.